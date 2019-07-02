Kayserispor 5 Temmuz'da sezonu açacak
36 dakika önce
İstikbal Mobilya Kayserispor 2019-2020 sezonu için 5 Temmuz'da topbaşı yapacak.
İstikbal Mobilya Kayserispor
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:19 Kaynak: İHA
2019-2020 sezonu için 5 Temmuz'da topbaşı yapacak.
Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da yeni sezon öncesi geri sayım başladı. Sarı Kırmızılılar, yeni sezon için 5 Temmuz 2019 Cuma günü Kadir Has
Tesisler'inde bir araya gelecek ve 2019-2020 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirecek.
Teknik Direktör Hikmet Karaman
nezaretinde toplanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor 2 hafta Kayseri'de çalıştıktan sonra 16 Temmuz'da yurt dışı kampı için Avusturya
'ya gidecek. - KAYSERİ
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