Son Dakika Haberleri: Kayserispor 5 Temmuz'da sezonu açacak
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Kayserispor 5 Temmuz'da sezonu açacak

36 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor 2019-2020 sezonu için 5 Temmuz'da topbaşı yapacak.

Kayserispor 5 Temmuz'da sezonu açacak, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor 2019-2020 sezonu için 5 Temmuz'da topbaşı yapacak.

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da yeni sezon öncesi geri sayım başladı. Sarı Kırmızılılar, yeni sezon için 5 Temmuz 2019 Cuma günü Kadir Has Tesisler'inde bir araya gelecek ve 2019-2020 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde toplanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor 2 hafta Kayseri'de çalıştıktan sonra 16 Temmuz'da yurt dışı kampı için Avusturya'ya gidecek. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:19 Kaynak: İHA
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor
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