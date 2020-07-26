Kayserispor 5 yıl aradan sonra Süper Lig'e veda etti

Süper Lig'de sezona 20 transfer yaparak başlayan ancak beklediği sonuçları 4 teknik direktör değiştirmesine rağmen alamayan Kayserispor, 5 yıl aradan sonra küme düştü.

1966 yılında kurulan sarı-kırmızılılar, 1972-1973 sezonunda İkinci Lig Kırmızı Grubu Trabzonspor'un önünde 1 averaj farkla şampiyon tamamlayarak, Birinci Lig'e yükseldi.

Aralıklarla 23 yıl Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, son 5 sene ise aralıksız Türkiye'nin en üst liginde yer aldı.

Geçen sezonu 41 puanla 10. sırada tamamlayan ve kadrosunu büyük oranda değiştiren Kayserispor, sezona büyük umutlarla başladı. Sezona teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde başlayan sarı-kırmızılılar, istenilen sonuçları alamayınca adeta ligin dibine demir attı.

Lige kötü başlayan sarı-kırmızılılarda, 7. haftadaki 4-0'lık Göztepe yenilgisinin ardından Karaman ile yollar ayrıldı. İlk 7 haftada topladığı 3 puanla son sırada yer alan Kayserispor'u devralan teknik direktör Samet Aybaba da 8. haftadaki Kasımpaşa beraberliği ve 9. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından, göreve geldikten 17 gün sonra istifa etti.

Ligin 10. haftasında 3. kez teknik adam değişikliğine gitmek zorunda kalan Kayseri ekibi, Bülent Uygun ile anlaştı. Uygun yönetiminde çıkılan ilk maçta Fenerbahçe'ye karşı alınan 1-0'lık galibiyet umutları yeşertse de kötü gidişat ilerleyen haftalarda devam etti.

Bu karşılaşmanın ardından çıktığı 7 müsabakada sadece sahasında Çaykur Rizespor'u yenen ve 6 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, ilk yarı sonunda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 10 puan toplayıp, ligin son sırasında yer aldı.

Üç teknik direktör değiştirdiği ilk devrede sadece 10 puan toplayabilen Kayseri ekibi, devre arasında göreve getirilen Robert Prosinecki'nin 17 haftada aldığı 22 puanla da ligde tutunamadı ve TFF 1. Lig'e düştü.

Tokgöz: "İkinci yarının en iyi takımlarından biriyiz."

Kulüp asbaşkanı ve basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine, yönetime geldikleri ikinci yarının başından itibaren ligde kalabilmek adına büyük bir mücadele verdiklerini söyledi.

İlk devrenin sonunda dağılmış bir takımı başkan Berna Gözbaşı'nın yeniden toparladığını ve 17 haftada 22 puan topladıklarını anımsatan Tokgöz, "İkinci devrenin en iyi takımlarından biriyiz ancak bu puanlar bizi ligde tutmaya yetmedi. Elimizden gelenin fazlasını yaptık ama olmadı." ifadelerini kullandı.

Kayserispor'un büyük bir camia olduğunu, kısa sürede toparlanacağını dile getiren Tokgöz, şunları söyledi:

"Bu sezon çok fazla şanssızlık yaşadık. Dördüncü teknik direktörle ligi bitirdik. Devre arasında 10 oyuncumuz takımdan ayrıldı. Çok kısa sürede bunların yerine yeni oyuncular almak zorunda kaldık. Yaşadığımız maddi sıkıntının haddi hesabı yoktu. Berna Gözbaşı ve yönetim olarak biz bunların üstesinden gelerek 2. devreye bambaşka bir Kayserispor hazırladık. Biz Süper Lig'deki mücadelemize 1 yıl ara veriyoruz. Önümüzdeki sezon şampiyon olarak tekrar Süper Lig'e geleceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."