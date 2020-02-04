Kayserispor 6.kez 4 gol yedi - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor 6.kez 4 gol yedi - Son Dakika Spor

Kayserispor 6.kez 4 gol yedi

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı maçlarda 6 kez kalesinde 4 gol gördü.

Kayserispor 6.kez 4 gol yedi, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı maçlarda 6 kez kalesinde 4 gol gördü.


Süper Lig'de 20.haftayı 11 puanla 18. sırada geçiren Hes Kablo Kayserispor, 6 maçta 4 golle mağlup oldu. Ligin 7.haftasında Göztepe'den, ligin 9.haftasında Yeni Malatyaspor'dan, ligin 12.haftasında Sivasspor'dan, ligin 13.haftasında Beşiktaş'tan, ligin 16.haftasında Başakşehir'den 4 gol yiyen sarı kırmızılılar, ligin 20.haftasında da Galatasaray'a 4 gol yiyerek mağlup oldu.


Hes Kablo Kayserispor'un 4 gollü mağlubiyetleri şunlar:


7.Hafta: Göztepe 4-0


9.Hafta: Y.Malatya 4-0


11.Hafta: Sivasspor 4-1


12.Hafta: Beşiktaş 4-1


16.Hafta: M.Başakşehir 4-1


20.Hafta: Galatasaray 4-1


Sarı Kırmızılılar, ligin 17.haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 6-2, ligin 18.haftasında deplasmanda Alanyaspor'a da 5-1 mağlup olmuştu. - KAYSERİ

Kayserispor, Galatasaray, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:44 Kaynak: İHA
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