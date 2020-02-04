Kayserispor 6.kez 4 gol yedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayserispor 6.kez 4 gol yedi - Son Dakika

Kayserispor 6.kez 4 gol yedi

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı maçlarda 6 kez kalesinde 4 gol gördü.

Kayserispor 6.kez 4 gol yedi, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı maçlarda 6 kez kalesinde 4 gol gördü.

Süper Lig'de 20.haftayı 11 puanla 18. sırada geçiren Hes Kablo Kayserispor, 6 maçta 4 golle mağlup oldu. Ligin 7.haftasında Göztepe'den, ligin 9.haftasında Yeni Malatyaspor'dan, ligin 12.haftasında Sivasspor'dan, ligin 13.haftasında Beşiktaş'tan, ligin 16.haftasında Başakşehir'den 4 gol yiyen sarı kırmızılılar, ligin 20.haftasında da Galatasaray'a 4 gol yiyerek mağlup oldu.

Hes Kablo Kayserispor'un 4 gollü mağlubiyetleri şunlar:

7.Hafta: Göztepe 4-0

9.Hafta: Y.Malatya 4-0

11.Hafta: Sivasspor 4-1

12.Hafta: Beşiktaş 4-1

16.Hafta: M.Başakşehir 4-1

20.Hafta: Galatasaray 4-1

Sarı Kırmızılılar, ligin 17.haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 6-2, ligin 18.haftasında deplasmanda Alanyaspor'a da 5-1 mağlup olmuştu.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:55 Kaynak: İHA
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