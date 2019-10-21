Son Dakika Haberleri: Kayserispor 6 maçtır yenilmiyor
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Kayserispor 6 maçtır yenilmiyor

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, rakibi Kasımpaşa ile oynadığı son 6 maçı kaybetmedi.

Kayserispor 6 maçtır yenilmiyor, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor, rakibi Kasımpaşa ile oynadığı son 6 maçı kaybetmedi.


Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunun 8.haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Kasımpaşa, Kadir Has Stadı'nda karşılaştı. İstikbal Mobilya Kayserispor ile Kasımpaşa, bugüne kadar 19 kez Süper Lig'de karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 9 kez Kayserispor kazandı 3 kez de Kasımpaşa kazandı. 7 maç da berabere bitti.


Kayserispor, rakibi Kasımpaşa ile oynadığı son 6 maçında mağlup olmadı. Kayserispor 3 galibiyet 3 beraberlik aldı. Süper Lig maçlarında Kayserispor 26 kez, Kasımpaşa ise 23 kez fileleri havalandırdı. Bugüne kadar Kayseri'de oynanan 10 müsabakada İstikbal Mobilya Kayserispor 4 kez kazanırken Kasımpaşa ise 1 kez kazandı. 5 maç da berabere bitti. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve neticeleri şöyle:


2019/2020 Kayserispor-Kasımpaşa 1-1


2018/2019 Kayserispor-Kasımpaşa 2-1


2018/2019 Kasımpaşa-Kayserispor 0-3


2017/2018 Kayserispor-Kasımpaşa 3-2


2017/2018 Kasımpaşa-Kayserispor 1-1


2016/2017 Kayserispor-Kasımpaşa 2-2


2016/2017 Kasımpaşa-Kayserispor 3-1


2015/2016 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2


2015/2016 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0


2013/2014 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0


2013/2014 Kasımpaşa-Kayserispor 3-1


2012/2013 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2


2012/2013 Kayserispor-Kasımpaşa 1-0


2010/2011 Kayserispor-Kasımpaşa 1-3


2010/2011 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2


2009/2010 Kasımpaşa-Kayserispor 2-2


2009/2010 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0


2007/2008 Kasımpaşa-Kayserispor 0-2


2007/2008 Kayserispor-Kasımpaşa 2-0 - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:44 Kaynak: İHA
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