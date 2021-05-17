Kayserispor 7 kırmızı kart gördü

Kayserispor, geride kalan sezon 7 kırmızı kart gördü.
Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunu 41 puanla noktalayan Kayserispor'da 7 futbolcu kırmızı kart gördü. Sarı Kırmızılı takımda Rumen futbolcu Cristian Sapunaru iki kez kırmızı kart gördü. Kayserispor'da kırmızı kart gören oyuncular şunlar:
Cristian Sapunaru (Sivasspor-Alanyaspor), Pedro Henrique (Hatayspor), Aaron Lennon (Konyaspor), İlhan Parlak (Fenerbahçe), Muğdat Çelik (Galatasaray), Miguel Lopes (Beşiktaş)
(Yüksel Yıkılmaz/İHA)
Kaynak: İHA
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