Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı - Son Dakika Spor

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor'da alt yapısında yetişen 7 oyuncu ile profesyonel sözleşme yaptı.

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor'da alt yapısında yetişen 7 oyuncu ile profesyonel sözleşme yaptı.


Hes kablo Kayserispor alt yapısında bulunan Sinan Ayhan, Osman Can Çötür, Berke Kaya, Taner Gümüş, Barış Emirhan Doğan, Ahmet Zekeriya Kartal ve Ömer Memiş profesyonel oldular. 7 futbolcu hem A takım kadrosunda yeralıp antrenmanlarını yaparken U19 takımı ile de maçlara çıkmaya devam ediyorlar. Diğer yandan sezon başında profesyonel olan futbolculardan Ercan Çifçi, TFF 2.Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor'a kiralık olarak gönderildi. - KAYSERİ

Sinan Ayhan, Kayserispor, Osman Can, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:19 Kaynak: İHA
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