Kayserispor 7 takımı yenebildi

İstikbal Mobilya Kayserispor
, Süper Lig'de bu sezon sadece 7 takımı mağlup edebildi.
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 futbol sezonu sona erdi. Galatasaray
'ın şampiyoınluğa ulaştığı sezonda 41 puanla 12. sırada kendine yerbulan İstikbal Mobilya Kayserispor, 17 takım arasında sadece 7 takımı yenebildi. Sarı Kırmızılılar
, 10 takıma ise diş geçiremedi.
İstikbal Mobilya Kayserispor, 34 hafta süren Spor Toto Süper Ligi 2018-2019 futbol sezonunda Antalyaspor
, Fenerbahçe
(2), Sivasspor
(2), Akhisarspor, Kasımpaşa
(2), Göztepe, Konyaspor
takımlarını mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Sarı Kırmızılılar, Galatasaray'a, Trabzonspor
'a, Ankaragücü
'ne 2 maçta da mağlup olurken sadece Bursaspor
ile oynadığı 2 maçta da berabere kaldı. - KAYSERİ