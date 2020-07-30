Kayserispor 8 farklı takımı yendi

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı 34 maçta 8 farklı takımı mağlup etti.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı 34 maçta 8 farklı takımı mağlup etti. Süper Lig 2019-2020 futbol sezonunu 32 puanla noktalayan Hes Kablo Kayserispor, 8 takımı mağlup ederken 2 takımla oynadığı maçlarda da eşitliği bozamadı. Hes Kablo Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 34 maçta 8 galibiyet 8 beraberlik 18 yenilgi aldı. Sarı Kırmızılılar, ligde Fenerbahçe, Rizespor, Denizlispor, Göztepe, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Sivasspor, Beşiktaş ile oynadığı maçları yenerek 3'er puan aldı. Sarı Kırmızılılar, ligin her iki yarısında oynadığı Alanyaspor, Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarını kaybederken ligin her iki yarısında oynadığı Ankaragücü ve Antalyaspor maçlarında da berabere kaldı. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 05:39

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika: Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu

Eski damat ayrıldığı eşinin ailesinden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti

Bodrum rekora koşuyor! 12 saatte 40 bin, 4 günde 151 bin araç giriş yaptı

Son Dakika: Bakan Albayrak'tan bayram öncesi peş peşe müjdeler! Birçok kalemde KDV oranları düşürüldü

Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunan papazı memnun etti! Erdoğan'a övgü dolu sözler

Bayram namazı saat kaçta? Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitlerini açıkladı

Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Küçükçekmece'de cadde üzerindeki binanın iki balkonu çöktü! O anlar böyle görüntülendi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan sınırındaki birliklere sürpriz denetim

Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak

Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 967 yeni vaka tespit edildi

Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu

Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu

Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, ilk imzayı N'Sakala'ya attırdı

İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı