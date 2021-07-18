Kayserispor 8 futbolcu gönderdi

Kayserispor yeni sezon öncesi 8 futbolcusu ile yollarını ayırdı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da yol ayrılıkları sürüyor. Yeni sezon öncesi yeni bir oluşum içerisinde olan Sarı Kırmızılılar teknik heyetin raporu doğrultusunda 7 isim ile yollarını ayırırken 1 isim ise kiralık olarak gönderdi. Kayserispor kulübü, Besard Sabovic, Cristian Sapunaru, Wilfried Kanga, Mert Kula, Oğuzhan Çapar, Pedro Henrique, Aaron Lennon ile yollarını ayırırken Denis Alibec'i ise kiralık olarak gönderdi.

Giden 6 yabancı oyuncu sonrası yabancı sayısı 11'e düşen Kayserispor'da Majid Hossoini ve Lionel Carole'ün gelmesiyle yabancı sayısı 13'e yükseldi. Sarı kırmızılı takımda Silviu Lung, Zoran Kvrzic, Dimitrios Kolovetsios, Joseph Attamah, Daniel Avramovski, Gustavo Campanharo, Manuel Fernandes, Harrison Manzala, Bernard Mensah, Kevin Luckassen, Anthony Uzoddima, Majid Hossoini ve Lionel Carole yer alıyor.

Kayserispor takımının gönderdiği futbolcular ve gittiği kulüpler ise şu şekilde:

Besard Sabovi (Khimki)

Cristian Sapunaru (S.Bükreş)

Mert Kula (Gençlerbirliği)

Pedro Henrique (Sivasspor)

Denis Alibec (Cluj)

Wilfried Kanga (Young Boys)

Aaron Lennon (İngiltere)

Oğuzhan Çapar - KAYSERİ