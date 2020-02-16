Kayserispor 8 hafta sonra kazandı - Son Dakika
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Kayserispor 8 hafta sonra kazandı

7 saat önce

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 8 hafta sonra galip geldi.

Kayserispor 8 hafta sonra kazandı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 8 hafta sonra galip geldi.


Süper Lig'in son sırasında bulunan Hes Kablo Kayserispor, haftalar sonra galibiyet aldı. Ligin 22.haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşan ve müsabakayı tek golle kazanan Sarı Kırmızılılar, bu sezonki 3. galibiyetini aldı.


Hes Kablo, bu sezon ligin 10.haftasında sahasında oynadığı Fenerbahçe ve ligin 14.haftasında sahasında oynadığı Rizespor maçını 1-0 kazanmıştı. Sarı Kırmızılılar, ligdeki üçüncü galibiyetini de 1-0'lık sonuçla almış oldu.


Diğer yandan Hes Kablo Kayserispor, bu sezon ilk kez deplasmanda kazandı. Sarı Kırmızılılar geride kalan 22 haftada deplasmanda oynadığı 12 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik 9 mağlubiyet aldı.


Sarı Kırmızılılar, ligin 22.haftası sonrasında 15 puana erişti. Kayserispor puan tablosunda 18. sırada bulunuyor. - KAYSERİ

Kayserispor, Galatasaray, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:12 Kaynak: İHA
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