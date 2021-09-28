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Kayserispor 8. sırada yeraldı - Son Dakika

Kayserispor 8. sırada yeraldı

28.09.2021 09:39
Kayserispor 8. sırada yeraldı, System.String[]

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 11 puan toplayarak 8.sırada haftayı tamamladı.

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 11 puan toplayarak 8.sırada haftayı tamamladı.

Süper Lig'e son yükseldiği 2015-2016 futbol sezonundan bu yana aralıksız olarak 7 sezondur mücadele veren Yukatel Kayserispor, en başarılı dönemlerden birini yaşıyor. Bu sezon ligde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik 2 yenilgi alan sarı kırmızılılar 11 puan topladı. Kayserispor 20 takımın mücadele verdiği Süper Lig'de 8.sırada kendine yer buldu. Kayserispor bu maçlarda 9 gol atarken kalesinde ise 7 gol yedi.

Sezona Altay yenilgisi ile başlayan sarı kırmızılar, sonrasında topladığı puanlar ile 8.sıraya kadar yükseldi. Kayserispor ligin 8.haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Kayserispor'un geride kalan 7 haftada oynadığı maçlar ve neticeleri şöyle:

Altay-Kayserispor 3-0

Kayserispor- Adana DS 1-1

Başakşehir-Kayserispor 0-1

Kayserispor- Kasımpaşa 2-0

Hatayspor-Kayserispor 2-1

Kayserispor- Galatasaray 3-0

Giresunspor-Kayserispor 1-1

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kayserispor 8. sırada yeraldı

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Futbol, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayserispor 8. sırada yeraldı - Son Dakika


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