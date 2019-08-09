Son Dakika Haberleri: Kayserispor 9 Bin kombine sattı
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Kayserispor 9 Bin kombine sattı

36 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor 9 bin kombine bilet satışı gerçekleştirdi.

Kayserispor 9 Bin kombine sattı, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor 9 bin kombine bilet satışı gerçekleştirdi.

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu öncesinde İstikbal Mobilya Kayserispor kombine biletlerine yoğun ilgi var. Şu ana kadar sarı kırmızılı kulübün 9 bine yakın kombine bileti satıldı. İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada; "Bilindiği üzere loca satışlarımız tamamlandı. Kombine satışımız devam ediyor. Sayımız da 9 bine yaklaştı. Hedefimiz bu sezon 15 bin kombine bilet satmak" dedi. Basın Sözcüsü Taşçı, kombine biletlere olduğu kadar kulübün lisanslı ürünlerine de önemli rağbet olduğunu ifade ederek, bayram arasında satış yapılmayacağına dair de bilgilendirme yaptı. Taşçı, "Kayserispor Buluşma Noktasındaki ve Kayseri Forum AVM Lisanslı Ürün Satış mağazamız, Arefe günü ve Kurban Bayramı'nın 1. ve 2. günleri kapalı olacaktır. Bayramın 3. ve 4. günleri ise satış gerçekleştirilecektir. Bunu da taraftarımızın bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:33 Kaynak: İHA
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