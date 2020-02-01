Kayserispor 9 transfer yaptı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor 9 transfer yaptı - Son Dakika Spor

Kayserispor 9 transfer yaptı

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor ara transferde kadrosuna 9 oyuncu kattı.

Kayserispor 9 transfer yaptı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor ara transferde kadrosuna 9 oyuncu kattı.


Hes Kablo Kayserispor, devre arasında kadrosuna 9 oyuncu dahil ederken, 8 oyuncu ile de yollarını ayırdı. Hes Kablo Kayserispor, St.Pauli'den Enver Cenk Şahin, Dinamo Zagreb'ten Mario Situm, Rijeka'dan Zoran Kvrzic, Mlada Boleslav'dan Muris Mesanovic, Chapecoense'den Gustavo Campanharo, Denizlispor'dan Crsitian Sapunaru, Galatasaray'dan Emre Taşdemir, Balıkesirspor Oğuzhan Çapar, ve Antalyaspor'dan Diego Angelo'yu renklerine bağladı.


Sarı kırmızılılar, sezonun ilk yarısı sonu itibariyle Adryan Tavares, Paul Ntep, Emmanuel Adebayor, Bilal Başacıkoğlu, Şamiş Çinaz, Benoit Poulain, Atila Turan ve Umut Bulut ile sözleşmeleri feshetti. - KAYSERİ

Dinamo Zagreb, Kayserispor, Galatasaray, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
Galatasaray'a Semih Kaya transferinde son dakika şoku G.Saray ayrılığı KAP'a bildirdi! İşte yeni takımı Acun duyurdu! G.Saray ve Bursa'da oynayan yıldız futbolcu Survivor'da

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 16:54:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayserispor 9 transfer yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]