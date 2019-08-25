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Kayserispor'a Brezilyalı orta saha oyuncusu

55 dakika önce

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, İsviçre'nin Sion takımında forma giyen Brezilyalı orta saha Adryan Tavares'i 1 yıllığına kiraladı.

Kayserispor'a Brezilyalı orta saha oyuncusu, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, İsviçre'nin Sion takımında forma giyen Brezilyalı orta saha Adryan Tavares'i 1 yıllığına kiraladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekip, daha önce prensipte anlaşmaya varılan 25 yaşındaki Adryan Tavares ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Adryan Tavares, Sion formasıyla geride kalan sezon çıktığı 20 lig maçında 7 gol kaydetti.

Kayserispor, İsviçre, Fc Sion, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:14 Kaynak: AA
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