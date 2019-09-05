Son Dakika Haberleri: Kayserispor'a ceza yağdı
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Kayserispor'a ceza yağdı

2 saat önce

Süper Lig'in 3'üncü haftasında evinde Galatasaray'a 3-2'lik sonuçla mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor'a PFDK tarafından 224 bin TL para cezası ve kulüp başkanı Erol bedir'e 60 gün hak mahrumiyeti verildi.

Kayserispor'a ceza yağdı, System.String[]
Süper Lig'in 3'üncü haftasında evinde Galatasaray'a 3-2'lik sonuçla mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor'a PFDK tarafından 224 bin TL para cezası ve kulüp başkanı Erol bedir'e 60 gün hak mahrumiyeti verildi.
Son lig maçında Galatasaray'ı konuk eden İstikbal Mobilya Kayserispor, 3 futbolcunun kırmızı kart görmesi sonucu maçı 8 kişi tamamlamıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) bugünkü toplantısında Kayserispor'a ceza yağdı. Kayseri takımına taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 72 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına ve Batı Alt C, Kuzey Alt C, D, E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildiği açıklandı. Aynı müsabakada İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına ve kulüp başkanı Erol Bedir'in sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Galatasaray maçında Batı Alt C, Kuzey Alt C, D, E blokta yer alan taraftarlar ligin 5'inci haftasında Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan Yukatel Denizlispor maçında tribündeki yerlerini alamayacak.


Galatasaray, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:41 Kaynak: DHA
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