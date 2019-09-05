Kayserispor'a ceza yağdı

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Cenk Tosun, Beşiktaş için Galatasaray'ı reddetti!

Kişisel verilerin son kayıt tarihi 31 Aralık'a kadar uzatıldı

İşsizlik Fonu patronlara 8,8 milyar; işsizsizlere ise 5,8 milyar TL ödedi