Son Dakika Haberleri: Kayserispor'a Chery'den kötü haber
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Kayserispor'a Chery'den kötü haber

58 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un transfer etmek istediği Chery kararını verdi.

Kayserispor'a Chery'den kötü haber, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor'un transfer etmek istediği Chery kararını verdi. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunda İstikbal Mobilya Kayserispor forması altında başarılı maçlar çıkaran Tjaronn Chery nihai kararını verdi. Hollandalı yıldız, tercihini ne Kayserispor'dan ne de Türkiye'den yana yaptı. Chery, İsrail ekibi Maccabi Haifa ile anlaştı. Yıllık 800 Bin Avro rakama anlaştığı öğrenilen Chery, geçen sezon İstikbal Mobilya Kayserispor forması ile 9 gol atarken 4 de asist yapmıştı.
(İHA)
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Chery, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:10 Kaynak: İHA
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