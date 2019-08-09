Kayserispor'a Chery'den kötü haber
58 dakika önce
İstikbal Mobilya Kayserispor'un transfer etmek istediği Chery kararını verdi.
İstikbal Mobilya Kayserispor Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:10 Kaynak: İHA
'un transfer etmek istediği Chery
kararını verdi. Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunda İstikbal Mobilya Kayserispor forması altında başarılı maçlar çıkaran Tjaronn Chery nihai kararını verdi. Hollandalı yıldız, tercihini ne Kayserispor'dan ne de Türkiye
'den yana yaptı. Chery, İsrail
ekibi Maccabi Haifa ile anlaştı. Yıllık 800 Bin Avro rakama anlaştığı öğrenilen Chery, geçen sezon İstikbal Mobilya Kayserispor forması ile 9 gol atarken 4 de asist yapmıştı.
(İHA)
Son Dakika! Cari denge Haziran'da 548 milyon dolar açık verdi. Emekli ikramiyeleri ve kamu çalışanlarının maaşları bugün yatırılacak Yine seyir halindeki yolcu otobüsü yandı: Şoförün dikkati yolcuların canını kurtardı 5 kadının sokak ortasındaki eş kavgası kameraya yansıdı