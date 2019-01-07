Son Dakika Haberleri: Kayserispor'a Deniz ve Muammer'den Sevindirici Haber

Kayserispor'a Deniz ve Muammer'den Sevindirici Haber

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 2'nci yarısına Antalya'da hazırlanan Kayserispor, günü çift antrenmanla tamamladı.

Kayserispor'a Deniz ve Muammer'den Sevindirici Haber, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 2'nci yarısına Antalya'da hazırlanan Kayserispor, günü çift antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunu ile devam eden idman taktiksel çalışmayla tamamladı. 

Kayserispor'da dün Go Ahead Eagles ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Deniz Türüç saha kenarında yürüyüş ve düz koşu yaparken yıldız oyuncunun önemli bir probleminin olmadığı öğrenildi. Maçın ikinci yarısında dili boğazına kaçan ve hastaneye kaldırılan kaleci Muammer Yıldırım da bugün tedbir amaçlı antrenmana çıkmadı. Ayrıca sakatlığı süren Asamoah Gyan'da antrenmana katılmadı.

Kayserispor, ligin 2'nci yarısı için hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek. Sarı kırmızılı takım ayrıca yarın sabah laktat testinden geçecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntüler

Genel detaylar  

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:33 Kaynak: DHA

Antalya, Kayserispor, Spor
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