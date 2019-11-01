Son Dakika Haberleri: Kayserispor'a Fenerbahçe maçı öncesi destek
Son Dakika Spor Kayserispor'a Fenerbahçe maçı öncesi destek

Kayserispor'a Fenerbahçe maçı öncesi destek

6 saat önce

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 Kasım Pazar günü oynayacakları Fenerbahçe maçı için çalışmalarını sürdüren İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcuları ziyaret etti.

Kayserispor'a Fenerbahçe maçı öncesi destek, System.String[]

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 Kasım Pazar günü oynayacakları Fenerbahçe maçı için çalışmalarını sürdüren İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcuları ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenmanı ziyaret eden Günaydın ve Büyükkılıç'ı, Kayserispor Kulübü Başkanı Hamdi Elcuman ve yöneticiler karşıladı.

Fenerbahçe maçı öncesi takıma moral veren Günaydın ve Büyükkılıç, futbolcular ve teknik heyetle de bir süre sohbet etti.

Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, futbolculardan pazar günü iyi futbol ve galibiyet beklediklerini belirtti.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Bülent Uygun ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Aslan düştüğü yerden kalkar." ifadesini kullandı.

Futbolculara baklava ikramında da bulunan Günaydın ve Büyükkılıç, daha sonra Kayserispor yöneticileriyle toplantı yaptı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Babel gol sayısını 4'e yükseltti
Fatih Terim Teknik Direktörlük kariyerinde ilk kez sarı kart gördü Galatasaray'da Şener Özbayraklı sakatlandı Galatasaraylı ve Rizeli futbolcular Lösemi'ye destek için maskeyle sahaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 22:41:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor'a Fenerbahçe maçı öncesi destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]