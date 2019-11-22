Kayserispor'a kadın başkan adayı

Kayserili iş insanı Berna Gözbaşı, Kayserispor Kulübü Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

Gözbaşı, kulüp tesislerinde yaptığı basın açıklamasında şehrin ileri gelenleri ve Kayserispor'da başkanlık yapmış isimlerin isteği üzerine aday olduğunu söyledi.

Kendisi için çok değerli bir görev olacağını belirten Gözbaşı, "Bugüne kadar değişik görevler aldım ama bir Süper Lig takımının başkanlığı görevi çok onurlu bir görev. Biliyorsunuz ki Erol Bedir'in başkanlık yaptığı dönemde başkan yardımcılığı ve başkan danışmanlığı gibi farklı görevler yapmıştım." diye konuştu.

Erol Bedir'den sonra göreve gelen yönetimin olağanüstü kongre kararı aldığını hatırlatan Gözbaşı, şu görüşleri paylaştı:

"Şehrimizin büyükleri ve eski başkanlarının üzerinde birleştiği isim ben oldum. Onların teveccühleriyle aday oldum. Şehrimizin en değerli markası olan Kayserispor'u daha iyi yere getirmek için iş hayatımda olduğu gibi yine mücadele edeceğim. Bu mücadelede yalnız olmayacağımı biliyorum. Şehrin, taraftarın, basının herkesin desteğini bekliyoruz. Daha güzel günlerde daha güzel haberlerle birlikte olacağız."

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da "Şehrimize sahip çıkma anlayışı içerisinde hayırlı bir işe başladık. Başarılı girişimci ve Türkiye'nin taktirini kazanmış bir isim, Kayserispor için başkan adayı oldu. Tamamlanması gereken bir süreç var ama bu demek değildir ki başka bir düşünce olacak. Başkanıma hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Şehrimizin de başkanımıza ve takımımıza sahip çıkacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, ayrıca Süper Lig'de mücadele eden bir takımın kadın başkanı olarak Berna Gözbaşı'nın bir ilke imza atacağını aktardı.

Teknik direktör Bülent Uygun ise "Kayserispor'un, taraftarla bütünleştiğinde çok daha iyi yerlerde olduğunu biliyoruz. Bugün de görüyorum ki Kayserispor'un sevenleri birlik olmuş durumdayız. Türkiye'ye örnek olmuş bir camiadan bahsediyoruz. El ele verip Kayserispor'u hak ettiği yerlere çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kayserispor'un olağanüstü genel kurulu, 30 Kasım Cumartesi günü yapılacak.