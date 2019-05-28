Son Dakika Haberleri: Kayserispor'a milli yıldız haciz gönderdi
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Kayserispor'a milli yıldız haciz gönderdi

2 saat önce

Ganalı yıldız Asamoah Gyan, İstikbal Mobilya Kayserispor'a haciz gönderdiSezonu 41 puanla 10. sırada tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor, haciz şoku yaşadı.

Kayserispor'a milli yıldız haciz gönderdi, System.String[]
Ganalı yıldız Asamoah Gyan, İstikbal Mobilya Kayserispor'a haciz gönderdi

Sezonu 41 puanla 10. sırada tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor, haciz şoku yaşadı. Sezonu mutlu noktalandırmanın keyfini yaşayan sarı kırmızılı kulüp, Gyan'ın haciz girişimi ile şok oldu.

Sarı kırmızılı kulüp ile olan 2 yıllık sözleşmesi sona eren Ganalı futbolcu Asamoah Gyan, alacağı olan 435.000 Avro ücretin uzun süredir ödenmemesinden ötürü avukatı aracılığıyla kulübe haciz gönderdi.

Kulüp avukatı Orhan Taşçı'nın devreye girmesi ile haciz işlemi sona erdi ve ödeme icin ikinci kez süre istendi.

Sarı Kırmızılı forma altında bu sezon 4 gole imza atan Asamoah Gyan, geçtiğimiz günlerde aynı alacağı için kulübe avukatı aracılığıyla haciz mektubu göndermiş ve ödeme için kendisine süre verilmişti. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:11 Kaynak: İHA
İstikbal Mobilya, Asamoah Gyan, Kayserispor, Spor
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