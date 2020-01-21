Kayserispor'a Silviu Lung'tan kötü haber! 3 hafta... - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'a Silviu Lung'tan kötü haber! 3 hafta... - Son Dakika Spor

Kayserispor'a Silviu Lung'tan kötü haber! 3 hafta...

6 saat önce

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşma öncesinde kadrodan çıkarılan Lung'un parmak kemiğinde çatlak tespit edildiği belirtildi.

Kayserispor'a Silviu Lung'tan kötü haber! 3 hafta..., System.String[]

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşma öncesinde kadrodan çıkarılan Lung'un parmak kemiğinde çatlak tespit edildiği belirtildi.


Antrenmanda ikili mücadele sırasında Lung'un sol el 5. parmak kemiğinde çatlak meydana geldiğinin aktarıldığı açıklamada, 30 yaşındaki Rumen file bekçisinin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.


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Aytemiz Alanyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:37 
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