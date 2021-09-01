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Kayserispor'a transfer engeli - Son Dakika

Kayserispor'a transfer engeli

01.09.2021 11:19
Kayserispor'a transfer engeli, System.String[]

Yukatel Kayserispor'a lisans engeli geldi.

Yukatel Kayserispor'a lisans engeli geldi.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'a transfer engeli geldi. Sarı-kırmızılı kulübün, geçmişte formasını giyen ve kulüpten alacağını tahsil edemeyen futbolcu Bilal Başacıkoğlu'nun TFF'ye başvurmasından ötürü kulübe lisans engeli geldi. Yukatel Kayserispor, eski futbolcusu Bilal Başacıkoğlu'na 4 milyon 300 bin TL ödeme yapmaması halinde bugünden itibaren transfer ettiği futbolculara TFF'den lisans çıkaramayacak.

Bilal Başacıkoğlu, 2018-2019 sezonunda Hollanda'nın Feyenoord takımından transfer edilmiş ve 2 sezonda 33 maçta görev alırken 3 asist yapmış, sonrasında Trabzonspor'a transfer olmuştu. - KAYSERİ

Kayserispor'a transfer engeli

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Kayserispor, Lisans, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor'a transfer engeli - Son Dakika Spor


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