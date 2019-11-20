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Kayserispor'a yeni şort sponsoru
6 saat önce
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un isim ve forma sponsoru olan Erciyes Anadolu Holding, sarı kırmızılı takımın şort sponsorluğunu da üstlendi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:26 Kaynak: DHA
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor
'un isim ve forma sponsoru olan Erciyes
Anadolu Holding, sarı kırmızılı takımın şort sponsorluğunu da üstlendi.Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor'da mali kriz devam ederken, sarı kırmızılı kulübün imdanına Erciyes Anadolu Holding yetişti. Holding CEO
'su Alparslan Baki Ertekin, sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamada, "İsim sponsoru, forma sponsoru olduğumuz Kayserispor'a şimdi de şort sponsoru olduk. Erciyes Anadolu Hld olarak her yönetim krizinde, her mali krizde, Kayserispor'un konuşulduğu her yerde en önde olduk. 2018-2021 Kayserispor'a ayırdığımız tüm bütçemizi kullanmış olduk. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.
- Holding
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