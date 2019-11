Kayserispor'a yeni sponsor

İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni sponsorunu buldu.



Forma reklamı için İstikbal Mobilya ile anlaşan, sırt reklamı için Kayseri Şeker Fabrikası ile anlaşması bulunan sarı kırmızılı takım, şort reklamı için ise HES Kablo ile anlaşmaya vardı.



Erciyes Anadolu Holding bünyesinde bulunan HES Kablo ile sezon sonuna kadar şort reklamı için anlaşmaya varıldı. Bu sezon ve önümüzdeki sezon sonuna kadar Kayserispor'un şortunda HES Kablo ismi görünecek. Sarı Kırmızılı kulüp de bu sponsorluk anlaşması karşılığında kasasına 500 Bin Avro (3.15 Milyon TL) koydu. Sarı Kırmızılılar Pazar günü oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçına HES Kablo loğu şortları ile çıkacak.



Ertekin açıkladı



Geçtiğimiz hafta içerisinde İstikbal Mobilya Kayserispor'un 8 yabancı futbolcusuna ödediği paranın da Erciyes Anadolu Holding bünyesindeki HES Kablo'nun kasasından geldiği netleşmiş oldu. Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin de, "İsim sponsoru, forma sponsoru olduğumuz Kayserispor'a şimdi de şort sponsoru olduk. Erciyes Anadolu Holding olarak her yönetim krizinde, her mali krizde, Kayserispor'un konuşulduğu her yerde en önde olduk. 2018-2021 Kayserispor'a ayırdığımız tüm bütçemizi kullanmış olduk. Hayırlı olsun" açıklaması yaptı. - KAYSERİ