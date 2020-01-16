Kayserispor'a yeni stoper - Son Dakika
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Kayserispor'a yeni stoper

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor'da U19 takımında forma giyen 19 yaşındaki Ömer Memiş profesyonel oldu.

Kayserispor'a yeni stoper, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor'da U19 takımında forma giyen 19 yaşındaki Ömer Memiş profesyonel oldu.


Hes Kablo Kayserispor alt yapısında sezon başında 1461 Trabzonspor'dan transfer olan 2001 doğumlu stoper Ömer Memiş profesyonel olarak 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. 2003 yılında Trabzonspor alt yapısında futbola başlayan ve ardından 1461 Trabzonspor takımlarından forma giyen Ömer, 2019 yılında Hes Kablo Kayserispor bünyesinde. Teknik heyetin raporu doğrultusunda dün profesyonel olan savunma futbolcusu ile 2024 yılına kadar sözleşme yapıldı. - KAYSERİ

Kayserispor, Trabzonspor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:42 Kaynak: İHA
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