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Kayserispor Adanaspor hazırlık maçı

40 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, lige verilen arada oynadığı hazırlık maçında Adanaspor'u 4-1 mağlup etti.

Kayserispor Adanaspor hazırlık maçı, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor, lige verilen arada oynadığı hazırlık maçında Adanaspor'u 4-1 mağlup etti.


Milli maç nedeniyle lige verilen arada İstikbal Mobilya Kayserispor ile Adanaspor hazırlık maçı yaptı. Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan hazırlık maçında 5 gol atıldı. Sarı Kırmızılı takım, konuk ekibi 4-1 mağlup etti.


Stat: Kayseri Kadir Has


Hakemler: Ali Şansalan, İsmail Şencan, Deniz Caner Özaral


İstikbal Mobilya Kayserispor: Silviu Lung (Dk.46 Hakan Arıkan), Miguel Lopes (Dk.62 Aymen Abdennour), Benoit Paoulain (Dk.59 Levent Gülen), Aksel Aktaş (Dk.46 Ziya Alkurt), Atila Turan (Dk.46 Yasir Subaşı), Hasan Hüseyin Acar (Dk.75 Furkan Polat), Bernard Mensah (Dk.59 Emre Demir), Ben Rienstra (Dk.68 Adryan Tavares), Paul Georges Ntep (Dk.71 Ömer Uzun), Bilal Başacıkoğlu (Dk.59 Mert Kula), Emmanuel Adebayor (Dk.59 Pedro Henrique)


Adanaspor: İrfancan Eğribaya (Dk.66 İsa Doğan), Sinan Büyüksakarya, Özgür Özdemir (Dk.46 Veli Kızılkaya), İhsan Uğur Göktaş, Enes Akyol (Dk.74 Serdar Bingöl), Okan Adil Kurt, Abdülkadir Özdemir, Semir Uçar, Roni Reis, Eren Keleş, Utku Şen (Dk.58 Evren Korkmaz)


Goller: Bilal Başacıkoğlu Dk.17, Paul Georges Ntep Dk.26, Bernard Mensah Dk.33, Ziya Alkurt Dk.81 (İstikbal Mobilya Kayserispor) Eren Keleş Dk.69 (Adanaspor) - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Adanaspor, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 09:58 Kaynak: İHA
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