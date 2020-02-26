Kayserispor Akademisi kurulacak

Hes Kablo Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi ve Alt Yapı Sorumlusu Kamuran Arı, sarı kırmızılı kulüp tesisleri içerisinde Kayserispor Akademisi kurmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.



Kayserispor Alt yapısında yeni bir yapılanma için düğmeye basıldı. Alt Yapı Sorumlusu Kamuran Arı, projeler ile ilgili açıklamalar yaptı. Kayserispor Alt Yapı Teknik Koordinatörü Uğur Kulaksız, Alt Yapı İdari Koordinatörü Abdullah Büber ve Alt Yapı Eğitim Koordinatörü Alper Kelkitli'yi yanına alarak açıklama yapan Kamuran Arı, "Biz bir aile olmak istiyoruz. Özellikle alt yapıdan üste doğru hareket ederek bütün birimleri birbirine bağlayıp bir aile kurarak başarılı olmak istiyoruz" dedi.



Kayserispor tesisleri içerisinde futbol akademisi kurmayı hedeflediklerini söyleyen Kamuran Arı, "Yeni tesis binamızda yönetimin kullanması için yapılmış ama şu an boş. Biz orada futbol akademisi yapmak için adım attık. Belediyemizle görüşüp orada futbol akademisi açabileceksek eğer bunun için bir çalışma yapmak istiyoruz. Tesisimizde kahvaltı yapıp, yemek yeyip hemen okuluna geçip öğle arası yine tesisimizde iyi beslenip düzenli ve programlı beslenip akşam gelip antrenmana çıkmasını istiyoruz. Bunun için projemiz var. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek Kayserispor adına çok büyük bir atılım olacaktır" dedi.



Kayserispor'da Belçika modeli uygulamayı uygun gördüklerini de ifade eden Kamuran Arı, "Alt yapıda çeşitli modeller araştırdık. Türkiye'ye uygun olacak şekilde Belçika sisteminin bize yakın olduğunu düşünüyorum. Belçika sistemi ile hareket etmek istiyoruz" ifadesinde bulundu.



Kayserispor tesislerinde yatılı olarak kalan oyuncular için kütüphane oluşturmayı planladıklarını ve bunun için yer tespitiniz yaptıklarını söyleyen Kamuran Arı, "Gençlerimizin, burada rahat bir ortamda ders çalışmaları ile ilgili bir kütüphane oluşturacağız" dedi.



Kayserispor alt yapısına tahsis edilmek üzere yeni futbol sahaları inşa edilmesi adına proje çalışması yapıldığını da anlatan Kamuran Arı, "Alt yapı tesislerimizin hemen yanında bulunan büyük bir alan var. Bu alana 4 futbol sahası sığıyor. Tek tek bu sahaların belediyelerimizin desteği ile yapılmasını istiyoruz. Ayrıca alt yapı hocalarımıza ve çocuklarımıza eğitim seminerleri vermek istiyoruz. Dil eğitimi vermek istiyoruz. Böylece çocuklarımız gelişirken hocalarımız da kendilerini geliştireceklerdir" açıklaması yaptı.



Kayserispor adına, Kayseri'deki amatör kulüpler, antrenörler, futbol okulları ile işbirliği içerisinde olacaklarını da dile getiren Kamuran Arı, böylece şehri de futbol adına bütünleştirebileceklerini söyledi. - KAYSERİ