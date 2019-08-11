Kayserispor-Alanyaspor maçı biletleri satışa çıkıyor
42 dakika önce
Spor Toto Süper Ligin 1.haftasında Kayseri'de oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı biletleri hafta içi satışa çıkacak.
Spor
Toto Süper Ligin 1.haftasında Kayseri'de oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı biletleri hafta içi satışa çıkacak. 17 Ağustos'ta oynanacak maçın biletleri 13 Ağustos Salı günü Passolig tarafından satışa sunulacak. Bilet fiyatları 20 TL ile 50 TL arasında değişiyor.
Kulüpten yapılan açıklamada, "İstikbal Mobilya Kayserispor'umuzun 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu ilk haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'de Alanyaspor ile B.B. Kadir Has Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından 13 Ağustos Salı günü saat 15.00 de satışa sunulacaktır" denildi.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar - 20 TL Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar - 20 TL Güney Alt Tribün Tüm Bloklar - 20 TL Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar - 30 TL Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar - 25 TL Batı Alt Tribün Tüm Bloklar - 50 TL Batı Üst Tribün Tüm Bloklar - 25 TL Misafir Tribün - 25 TL
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:02
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