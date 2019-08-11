Son Dakika Haberleri: Kayserispor-Alanyaspor maçı biletleri satışa çıkıyor
Son Dakika Spor Haber

Kayserispor-Alanyaspor maçı biletleri satışa çıkıyor

42 dakika önce

Spor Toto Süper Ligin 1.haftasında Kayseri'de oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı biletleri hafta içi satışa çıkacak.

Kayserispor-Alanyaspor maçı biletleri satışa çıkıyor, System.String[]
Spor Toto Süper Ligin 1.haftasında Kayseri'de oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı biletleri hafta içi satışa çıkacak. 17 Ağustos'ta oynanacak maçın biletleri 13 Ağustos Salı günü Passolig tarafından satışa sunulacak. Bilet fiyatları 20 TL ile 50 TL arasında değişiyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İstikbal Mobilya Kayserispor'umuzun 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu ilk haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'de Alanyaspor ile B.B. Kadir Has Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından 13 Ağustos Salı günü saat 15.00 de satışa sunulacaktır" denildi.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar - 20 TL Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar - 20 TL Güney Alt Tribün Tüm Bloklar - 20 TL Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar - 30 TL Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar - 25 TL Batı Alt Tribün Tüm Bloklar - 50 TL Batı Üst Tribün Tüm Bloklar - 25 TL Misafir Tribün - 25 TL
Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'li Lille evinde Nantes'ı 2-1 mağlup etti
Onyekuru'nun yeni takımı Monaco! İşte bonservis bedeli Salah'tan örnek davranış! Yere düşen minik hayranının yanına gitti Sivasspor-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 19:44:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor-Alanyaspor maçı biletleri satışa çıkıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]