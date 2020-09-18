Kayserispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de sezonun ikinci haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de sezonun ikinci haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre tesislerdeki antrenman, teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda, ısınma bölümünün ardından istasyon, pas ve şut çalışması yapıldı.
Kayserispor kafilesi antrenmandan sonra özel uçakla Alanya'ya gitti.
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