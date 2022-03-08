Kayserispor-Alanyaspor maçı öncesi fenalaşan taraftar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kayserispor-Alanyaspor maçı öncesi fenalaşan taraftar hastaneye kaldırıldı

08.03.2022 01:11

Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçını izlemek için geldiği statta fenalaşan bir taraftar hastaneye kaldırıldı.

Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor- Aytemiz Alanyaspor maçını izlemek için geldiği statta fenalaşan bir taraftar hastaneye kaldırıldı.

Kayserispor-Alanyaspor maçını izlemek için Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'na gelen bir taraftar, stadın girişinde bulunan merdivenlerde bir anda yere yığıldı.

Maçı izlemeye gelenlerin ihbarı üzerine, stat dışında bekleyen 112 Acil Servis ekipleri, ismi öğrenilemeyen taraftara hemen müdahale etti.

Bir süre kalp masajı yapılan taraftar, sedyeyle ambulansa alınarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayserispor-Alanyaspor maçı öncesi fenalaşan taraftar hastaneye kaldırıldı
Kayserispor-Alanyaspor maçı öncesi fenalaşan taraftar hastaneye kaldırıldı
Kayserispor-Alanyaspor maçı öncesi fenalaşan taraftar hastaneye kaldırıldı

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SPOR Yukatel Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından SPOR Yukatel Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Berna Gözbaşı Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Berna Gözbaşı

Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayserispor-Alanyaspor maçı öncesi fenalaşan taraftar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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