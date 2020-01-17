Kayserispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Kayserispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kayserispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Recep Mamur Tesisleri'ndeki son antrenman, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirildi.


Antrenmanda futbolcular, ısınma bölümünün ardından koordinasyon ve hız çalışmaları yaptı. İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ardından Aytemiz Alanyaspor maçı için uçakla Antalya'ya gitti.

Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Antalyaspor, Lukas Podolski ile büyük ölçüde anlaştı
Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın başında 26 maçta 11 galibiyet, 12 mağlubiyet aldı UEFA duyurdu! En fazla borcu olan takım Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Gaziantep maçı kadrosu belli oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 22:16:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayserispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]