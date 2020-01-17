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Kayserispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
6 saat önce
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:46 Kaynak: AA
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Recep Mamur Tesisleri'ndeki son antrenman, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirildi.
Antrenmanda futbolcular, ısınma bölümünün ardından koordinasyon ve hız çalışmaları yaptı. İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ardından Aytemiz Alanyaspor maçı için uçakla Antalya'ya gitti.
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