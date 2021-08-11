Kayserispor, Ali Karimi'yi açıkladı - Son Dakika

Yukatel Kayserispor. İranlı orta saha oyuncusu Ali Karimi'yi kadrosuna kattığı açıkladı.

Yukatel Kayserispor'a İranlı orta saha. Sarı-Kırmızılı ekip, 27 yaşındaki İranlı milli futbolcu Ali Karimi'yi transfer etti. Kayserispor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Ali Karimi yeni sezonda 6 numaralı formayı giyecek. Hafif sakatlığı bulunan ve takımdan ayrı olarak çalışan Ali Karimi'nin önümüzdeki tam olarak hazır olacağı öğrenildi.

ALİ KARİMİ KİMDİR?

11 şubat 1994 doğumlu. İran'ın İsfahan kentinde doğdu. 27 yaşındaki Ali Karimi orta saha mevkiinde oynuyor ve 186 cm boyunda. 11 kez İran Milli Takımı'nda forma giyen Ali Karimi; Sepahan (İran), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Lokomotif Zagreb (Hırvatistan), Esteghlal (İran), Qatar SC (Katar) ve Al Duhail SC (Katar) takımlarında forma giydi. Geçen sezon Al Duhail takımıyla Katar Yıldızlar Ligi'nde 16 maç, Katar Kupası'nda 2 maç, AFC Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç, Katar Emir Kupası'nda da 3 maça çıktı.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)