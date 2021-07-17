Kayserispor, Alibec'i Romanya'nın Cluj takımına kiraladı

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Denis Alibec için Romanya'nın CFR Cluj kulübüyle 1 yıllık kiralık sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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