Kayserispor, Alpay Çelebi ile sözleşme imzaladı
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İstikbal Mobilya Kayserispor, stoper Alpay Çelebi ile sözleşme imzaladı.
İstikbal Mobilya Kayserispor Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:20 Kaynak: İHA
, stoper Alpay Çelebi
ile sözleşme imzaladı.
İstikbal Mobilya Kayserispor savunmaya takviye yaptı ve Beşiktaş
forması giyen genç stoper Alpay Çelebi ile anlaştı. Sarı Kırmızılı kulüp Kayseri'ye gelen Alpay Çelebi ile 1 yıllık kiralık sözleşmesi yaptı.
Kayserispor forması ile başarılı olmak istediğini ifade eden genç oyuncu "Beşiktaş'tan kiralık olarak Kayserispor'a transfer oldum. Yeni bir başlangıç benim için. Başarılı olmaya geldim" dedi. - KAYSERİ
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