Son Dakika Haberleri: Kayserispor, Alpay Çelebi'yi kiraladı
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Kayserispor, Alpay Çelebi'yi kiraladı

23 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Beşiktaş'tan 20 yaşındaki savunma oyuncusu Alpay Çelebi'yi 1 yıllığına kiraladı.

Kayserispor, Alpay Çelebi'yi kiraladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Beşiktaş'tan 20 yaşındaki savunma oyuncusu Alpay Çelebi'yi 1 yıllığına kiraladı.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş'tan Alpay Çelebi ile Başkan Danışmanımız Mustafa Gülsoy'un da katıldığı imza töreniyle, 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladık. Sözleşmenin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.
Alpay Çelebi, geçtiğimiz sezon Beşiktaş U21 takımıyla U21 Süper Ligi'nde 6 kez forma şansı buldu.


Kayserispor, Beşiktaş, Çelebi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:44 Kaynak: DHA
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