Son Dakika Haberleri: Kayserispor alt yapı seçmeleri devam ediyor
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Kayserispor alt yapı seçmeleri devam ediyor

9 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, 2019-2020 Sezonu Altyapı oyuncu seçmeleri 17 Haziran'da başladı.

Kayserispor alt yapı seçmeleri devam ediyor, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor, 2019-2020 Sezonu Altyapı oyuncu seçmeleri 17 Haziran'da başladı.

Kadir Has Tesislerinde iki futbol sahasında, 14 hoca nezaretinde başlayan seçmelerde ilk 3 gün geride kaldı. 17 Haziran 2019 Pazartesi günü başlayan alt yapı seçmeleri bugün yapılacak olan 2006 doğumlular ile devam edecek. Yapılan seçmelere yoğun katılımın olması antrenörleri sevindiriyor. Hem futbolcu adaylarından, hem de velilerden yoğun ilgi gören seçmeler, Cumartesi gününe kadar sürecek. 21 Haziran 2019 Cuma günü saat 15.00'de 2007-2008 doğumlu 22 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılacak olan 2009-2010 doğumlu sporcularının seçmeleri ile alt yapı seçmeleri tamamlanacak. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:44 Kaynak: İHA
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor
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