Kayserispor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, yeni sezonun ilk haftasında Altay ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü.
Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Kaynak: AA
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