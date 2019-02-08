Kayserispor Amigosunu Unutmadı
43 dakika önce
İstikbal Bellona Kayserispor, merhum amigosu Elifoğlu'nu unutmadı.
İstikbal Bellona Kayserispor
, merhum amigosu Elifoğlu'nu unutmadı.
Spor Toto Süper Lig'in 21.haftasında sahasında Fenerbahçe
'yi konuk edecek olan İstikbal Bellona Kayserispor, 17 yıl önce aramızdan ayrılan amigo Elifoğlu'nu unutmadı.
İstikbal Bellona Kayserispor kulübü sosyal paylaşım sitelerindeki hesabından Amigo Elifoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak "Kayserispor sevdalısı, tribünlerin sevilen siması Mustafa Salkım'ı (Amigo Elifoğlu) vefatının 17. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Fenerbahçe ile bu akşam oynayacağımız karşılaşmayı Elifoğlu'na ithaf ediyoruz" denildi. - KAYSERİ
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:29 Kaynak: İHA
Fenerbahçe'de Volkan Demirel ve Mehmet Topal, Takıma Yönetimden Habersiz Yemek Verdi
Kayserispor-Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Barış Şimşek Oldu
Çin Ekibi Beijing Gouan, Gary Medel İçin 10 Milyon Euroyu Gözden Çıkarttı
İngiltere Premier Ligde Ayın Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer