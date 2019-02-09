Kayserispor Amigosunu Unutmadı
13 dakika önce
İstikbal Bellona Kayserispor, merhum amigosu Elifoğlu'nu unutmadı.
İstikbal Bellona Kayserispor
, merhum amigosu Elifoğlu'nu unutmadı.
Spor Toto Süper Lig'in 21.haftasında sahasında Fenerbahçe
'yi konuk edecek olan İstikbal Bellona Kayserispor, 17 yıl önce aramızdan ayrılan amigo Elifoğlu'nu unutmadı.
İstikbal Bellona Kayserispor kulübü sosyal paylaşım sitelerindeki hesabından Amigo Elifoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak "Kayserispor sevdalısı, tribünlerin sevilen siması Mustafa Salkım'ı (Amigo Elifoğlu) vefatının 17. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Fenerbahçe ile bu akşam oynayacağımız karşılaşmayı Elifoğlu'na ithaf ediyoruz" denildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:41 Kaynak: İHA
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