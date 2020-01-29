Kayserispor Angelo'yu transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor Angelo'yu transfer etti - Son Dakika Spor

Kayserispor Angelo'yu transfer etti

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor, Diego Angelo de Oliveira'yı transfer etti.

Kayserispor Angelo'yu transfer etti, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor, Diego Angelo de Oliveira'yı transfer etti.


Hes Kablo Kayserispor, Brezilyalı stoper transfer etti. Sarı-Kırmızılılar ligin ilk yarısında Antalyaspor forması giyen 33 yaşındaki oyuncusu Diego Angelo de Oliveira ile 6 aylık sözleşme imzaladı. Teknik Direktör Robert Prosinecki'nin de onay verdiği Diego Angelo, bugün sabah saatlerinde Kayseri'ye geldi. Bugün sağlık kontrolünden geçip sonrasında imza atacak olan Brezilyalı oyuncunun yarın takımla ilk antrenmana çıkacağı öğrenildi.


Antalyaspor'da ligin ilk yarısında 15 maça çıkan Diego Angelo de Oliveira, 1 gol ve 2 asistlik performans göstermişti. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:57 Kaynak: İHA
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