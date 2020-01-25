Kayserispor - Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? - Son Dakika
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Kayserispor - Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

6 saat önce

Kayserispor, Kadir Has Stadı'nda Ankaragücü'nü konuk edecek.

Kayserispor - Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?, System.String[]

Kayserispor, Kadir Has Stadı'nda Ankaragücü'nü konuk edecek. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. İki ekip arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sona ermişti.


Kayserispor Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?


Kayserispor Ankaragücü maçı 14: 00'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu bir şekilde takip edilebilecek.


Muhtemel 11'ler...


Kayserispor:   İsmail Çipe, Miguel Lopes, Mert Kula, Rienstra, Yasir Subaşı, Abdennour, Rienstra, Emre Demir, Pedro Henrique, Situm, Mesanovic.


Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Alihan Kubalas, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay, Faty, Kitsiou, Scarione, Canteros, İlhan Parlak.


Cüneyt Çakır, Kayserispor, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:43 
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