Kayserispor, Kadir Has Stadı'nda Ankaragücü'nü konuk edecek. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. İki ekip arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sona ermişti.



Kayserispor Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?



Kayserispor Ankaragücü maçı 14: 00'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu bir şekilde takip edilebilecek.



Muhtemel 11'ler...



Kayserispor: İsmail Çipe, Miguel Lopes, Mert Kula, Rienstra, Yasir Subaşı, Abdennour, Rienstra, Emre Demir, Pedro Henrique, Situm, Mesanovic.



Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Alihan Kubalas, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay, Faty, Kitsiou, Scarione, Canteros, İlhan Parlak.



