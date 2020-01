Kayserispor, Ankaragücü maçıyla çıkışa geçmek istiyor

Kayserispor, Süper Lig'in 19. haftasında konuk edeceği MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarına başlarken, Teknik Direktör Robert Prosinecki, "İnanılmaz önemli bir maç. Galip geleceğimizin sözünü vermek iddialı olabilir belki fakat savaşan, galibiyet için her şeyi yapan bir takım göreceklerinin sözünü veriyorum" dedi.



Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü'nü konuk edecek olan Kayserispor, maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Prosinecki yönetiminde futbolcular, kulüp tesislerinde toplandı. Düz koşunun ardından sarı-kırmızılı oyuncular, topla birlikte çalıştı. Burada antrenmanı takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Prosinecki, "Tabi ki inanılmaz önemli bir maç. Çok belirleyici bir mücadele olacak bizim için. Kupa maçından sonra bunun için çalışmalara başladık. Taraftarlar sahada; savaşan, gerçekten tamamıyla maçı kazanmak için kenetlenmiş bir Kayserispor izleyecek. Biz de bunun ne kadar önemli olduğunun bilincinde olup çalışacağız ve o maçtan 3 puanı alacağız" ifadelerini kullandı.



"Taraftarı bu maçta yanımızda görmek istiyorum"



Kayserispor taraftarına çağrıda bulunan ve stadı doldurmalarını isteyen Prosinecki, sahada kazanmak için her şeyi yapan bir Kayserispor göreceklerinin sözünü verdi. Prosinecki, "Kayseri halkı futbolun bilincinde. Bu hafta onlara çok ihtiyacımız var. Bu durumdan çıkmak istiyorsak, savaşıyorsak onlar da bizim yanımızda olmalı. Biliyorum hep yanımızdalar ama bu hafta maça gelerek bize destek olmalarını istiyorum. Onlara şunun sözünü veriyorum; sahada duran, bitkin bir takım görmeyecekler. Sahada savaşan, maçı kazanmak için her şeyini veren bir takım görecekler. Çok iyiye gidiyoruz, yeni gelen futbolcuların adaptasyonu çok iyiye gidiyor. Şu an çoğu şey değişiyor. Tamam, takımın başında çıktığım 34 maçta iyi sonuçlar alamadık. Fakat sahaya baktığımız zaman çok şeyin değiştiğini görebilirler. O yüzden taraftarların maça gelmesini istiyorum. Galip geleceğimizin sözünü vermek iddialı olabilir belki fakat savaşan, galibiyet için her şeyi yapan bir takım göreceklerinin sözünü veriyorum" dedi.



Prosinecki ayrıca Mensah'ın da takım arkadaşlarından özür dilediğini ve takıma katıldığını sözlerine ekledi. - KAYSERİ