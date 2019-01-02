Son Dakika Haberleri: Kayserispor Antalya'da Toplanıyor

Kayserispor Antalya'da Toplanıyor

57 dakika önce

Kayserispor'da izin bitti.

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Kayserispor'da izin bitti. Sarı-Kırmızılılar bugün Antalya Belek'te kamp yapacağı otelde bir araya gelecek ve yeni yılın ilk antrenmanını yarın yapacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor bugün akşam Antalya'da toplanıyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı sonrası izine çıkan Sarı-Kırmızılı futbolcular bugün tek tek Antalya'ya giderek kampa katılmaya başladılar. Bugün akşam tam takımın toplanmasının ardından Sarı-Kırmızılılar ilk antrenmanını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinden yarın yapacak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:31 Kaynak: İHA

Spor
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