Son Dakika Haberleri: Kayserispor, Antalya Kampına Hızlı Başladı

Kayserispor, Antalya Kampına Hızlı Başladı

1 saat önce

Süper lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, yapılan taktik ağırlıklı çalışmada oyunculara müdahale etti.

Kayserispor, Antalya Kampına Hızlı Başladı, System.String[]
Süper lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, yapılan taktik ağırlıklı çalışmada oyunculara müdahale etti.

Antalya Belek'te başlayan kampta gündüz antrenmanında taktik ağırlıklı çalışmada Hikmet Karaman ağırlığını hissettirdi. Tecrübeli teknik adam çalışma sırasında oldukça istekli göründü ve sık sık oyunculara nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda talimatlar verdi.

Hikmet Karaman, takımı ligin ikinci yarısına hazır hale getirmek için teknik ekibi ile çalışmalara hızlı girdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:41 Kaynak: İHA

Antalya, Hikmet Karaman, Kayserispor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'a Bu Akşam Sağanak Yağış, Gece Saatlerinde de Kar Yağışı Geliyor Hatayspor'un Yeni Forveti, Eski Fenerbahçeli Bienvenu

Göztepe'de Gouffran Kalacak, Ghilas'a Talip Var Şenol Güneş'e Havalimanında Protesto Şoku: Hırsız Burak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 18:28:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor, Antalya Kampına Hızlı Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]