Kayserispor-Antalyaspor maçı biletleri satışa çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor-Antalyaspor maçı biletleri satışa çıktı - Son Dakika Spor

Kayserispor-Antalyaspor maçı biletleri satışa çıktı

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor ile Antalyaspor arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 21.hafta karşılaşmasının biletleri bugün Passolig tarafından satışa çıktı.

Kayserispor-Antalyaspor maçı biletleri satışa çıktı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor ile Antalyaspor arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 21.hafta karşılaşmasının biletleri bugün Passolig tarafından satışa çıktı.


Süper Lig Cemil Usta Sezonu 21. haftasında Hes Kablo Kayserispor 09 Şubat 2020 Pazar günü saat 13.30'de Antalyaspor ile Kadir Has Stadyumunda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından bugün 11.00'da satışa sunuldu.


Karşılaşmanın bilet fiyatları aşağıdaki gibidir.


Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar - 20 TL


Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar - 20 TL


Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar - 30 TL


Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar - 25 TL


Batı Alt Tribün Tüm Bloklar - 50 TL


Misafir Tribün - 25 TL - KAYSERİ

Antalyaspor, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:14 Kaynak: İHA
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