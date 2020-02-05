Kayserispor-Antalyaspor maçını Koray Gençerler yönetecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor-Antalyaspor maçını Koray Gençerler yönetecek - Son Dakika Spor

Kayserispor-Antalyaspor maçını Koray Gençerler yönetecek

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor-Antalyaspor arasında 09 Şubat 2020 Pazar günü oynanacak olan ligin 21.hafta karşılaşmasını Manisa Bölgesinden Koray Gençerler yönetecek.

Kayserispor-Antalyaspor maçını Koray Gençerler yönetecek, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor- Antalyaspor arasında 09 Şubat 2020 Pazar günü oynanacak olan ligin 21.hafta karşılaşmasını Manisa Bölgesinden Koray Gençerler yönetecek.


Süper Lig Cemil Usta Sezonu 21.haftasında Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 13.30'da oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor - Antalyaspor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor - Antalyaspor maçında Koray Gençerler düdük çalacak. Gerçerler'in yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın 4.Hakemi Hasan Avcı.


Hes Kablo Kayserispor - Antalyaspor maçının VAR Hakemi Tugay Kaan Numanoğlu olurken, AVAR Hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz yapacak. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:58 Kaynak: İHA
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