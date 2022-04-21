MHK'den Cüneyt Çakır'a görev - Son Dakika
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MHK'den Cüneyt Çakır'a görev

21.04.2022 21:09
MHK'den Cüneyt Çakır'a görev

Spor Toto Süper Lig'de 34. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 34. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Daha önce kadro dışı bırakılan ve Tahkim Kurulu kararıyla görevine iade edilen Cüneyt Çakır, Antalyaspor- Kayserispor maçını yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta hakemleri açıklandı. Önceki MHK yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan ve Tahkim Kurulu kararıyla yeniden göreve iade edilen Cüneyt Çakır, sahalara döndü. Tecrübeli hakem, pazar günü oynanacak Antalyaspor - Kayserispor maçında düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'de 34. haftada görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

20.30 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Hali Umut Meler

23 Nisan Cumartesi

16.00 Gaziantep FK - Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 V. Fatih Karagümrük - GZT Giresunspor: Erkan Özdamar

20.30 Adana Demirspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

24 Nisan Pazar

16.00 Medipol Başakşehir - A. Hatayspor: Arda Kardeşler

16.00 Ö. K. Yeni Malatyaspor - İ. H. Konyaspor: Sarper Barış Saka

20.30 Altay - Galatasaray: Volkan Bayarslan

20.30 F. T. Antalyaspor - Y. Kayserispor: Cüneyt Çakır

25 Nisan Pazartesi

20.30 D. G. Sivasspor - A. Alanyaspor: Ümit Öztürk

20.30 Beşiktaş - Kasımpaşa: Yasin Kol

(İHA)

MHK'den Cüneyt Çakır'a görev
MHK'den Cüneyt Çakır'a görev
MHK'den Cüneyt Çakır'a görev
MHK'den Cüneyt Çakır'a görev
MHK'den Cüneyt Çakır'a görev
MHK'den Cüneyt Çakır'a görev

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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