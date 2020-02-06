Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Antrenmana sakatlığı bulunan Hasan Hüseyin Acar'ın dışında tüm futbolcular katıldı.