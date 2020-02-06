Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Antrenmana sakatlığı bulunan Hasan Hüseyin Acar'ın dışında tüm futbolcular katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:24 Kaynak: AA
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