Son Dakika Haberleri: Kayserispor, Anthony ile sözleşme imzaladı
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Kayserispor, Anthony ile sözleşme imzaladı

18 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, 20 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Chıgaemezu Uzodımma ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserispor, Anthony ile sözleşme imzaladı, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor, 20 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Chıgaemezu Uzodımma ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.


Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, sezon başı denemeye aldığı Anthony Chıgaemezu Uzodımma sözleşme imzaladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın onay vermesi sonrası kadroya dahil edilen genç orta saha oyuncusu gelecek vaat eden isimler arasında gösteriliyor.


1999 doğumlu orta saha oyuncu Anthony Chıgaemezu Uzodımma 2019-2024 yıllarında Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:04 Kaynak: İHA
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